10% des patients ont quitté sans être vus en 2025

Un dossier de La Presse révèle une statistique alarmante: 10 % des patients, soit 370 000 personnes, ont quitté les urgences québécoises l'an dernier avant d'avoir pu consulter un médecin.

Le Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, s'inquiète de cette «banalisation» du temps d'attente qui peut s'avérer fatale.

Si Santé Québec suggère de «plaider sa caus » auprès de l'infirmière au triage plutôt que de partir, la réalité du terrain est tout autre.

Selon le Dr Boucher, le personnel est si débordé que même cette interaction devient difficile, faute de ressources suffisantes pour gérer adéquatement les salles d'attente.

Écoutez Dr Gilbert Boucher, président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec, donner tous les détails, mardi matin à Patrick Lagacé.