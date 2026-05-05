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Peines bonbon et sentences Netflix

«Il y a des personnes, des bums, qui ne peuvent pas être réhabilités»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 mai 2026 09:16

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Il y a des personnes, des bums, qui ne peuvent pas être réhabilités»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le débat sur les «peines bonbon» est relancé à la suite d'un dossier du Journal de Montréal dénonçant la clémence des sentences en matière de violence conjugale.

Luc Ferrandez et Patrick Lagacé explorent les raisons derrière cette apparente souplesse, notamment la volonté des juges de privilégier la réhabilitation plutôt que la simple punition.

Toutefois, cette approche se heurte à une réalité criante : la surpopulation carcérale, avec 10 000 personnes incarcérées annuellement pour seulement 4 000 places disponibles au Québec.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez mardi à Lagacé le matin.

«Les juges disent : on veut réhabiliter, on veut éviter [...] la privation de liberté, on croit dans la réhabilitation. [...] Est-ce qu'on est dû pour un changement ? [...] Moi je pense que oui, on a pris la mauvaise direction. Les citoyens ont le droit d'avoir une sorte d'assurance que le crime est puni.»

Luc Ferrandez

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