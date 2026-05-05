Bon à savoir

Une enquête récente du magazine Protégez-Vous révèle que les crèmes solaires les plus coûteuses ne sont pas nécessairement les plus efficaces.

En testant 19 produits en laboratoire, l'organisation a conclu que des marques abordables, comme Banana Boat et Hawaiian Tropic, offrent une protection contre les UVA et UVB équivalente à celle de produits haut de gamme, comme ceux de La Roche-Posay, qui peuvent coûter jusqu'à six fois plus cher par application.

Écoutez Clémence Lamarche, cheffe du service des tests à Protégez-Vous, faire le point mardi à Lagacé le matin.