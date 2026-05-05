Hausse du coût de la vie

La hausse du prix des carburants ne fait pas que des malheureux: les émetteurs de cartes de crédit et les réseaux comme Visa et Mastercard voient leurs revenus exploser.

Puisque les frais d'interchange imposés aux commerçants sont un pourcentage de la transaction, chaque cent ajouté au litre d'essence gonfle leurs profits.

Aux États-Unis, ces frais atteindraient 1,8 milliard de dollars pour le seul mois de mai.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mardi à Lagacé le matin.

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