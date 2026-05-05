L’intelligence artificielle continue de bousculer le monde de la création, et cette fois, elle s’invite dans vos règlements de compte amoureux.

Une nouvelle tendance virale consiste à utiliser des outils comme l'application Suno pour transformer d'anciennes conversations textuelles avec son ex en chansons rap.

Bien que le résultat soit souvent humoristique, cette pratique soulève des questions sur la banalisation de certaines relations toxiques et l'impact de régler ses conflits par écran interposé.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle présenter cette tendance insolite, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.