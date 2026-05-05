Un nom circule avec insistance...

L'actualité fédérale est marquée par la nomination imminente de la nouvelle gouverneure générale du Canada. Contrairement à Mary Simon, sa successeure sera couramment francophone, une décision stratégique du gouvernement.

Le nom de Louise Arbour circule dans les cercles d'Ottawa pour ce rôle prestigieux et cérémonial...

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, mardi matin avec Patrick Lagacé.

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