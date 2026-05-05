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Un nom circule avec insistance...

Nouvelle gouverneure générale: une francophone pour succéder à Mary Simon

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 mai 2026 08:09

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Nouvelle gouverneure générale: une francophone pour succéder à Mary Simon
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

L'actualité fédérale est marquée par la nomination imminente de la nouvelle gouverneure générale du Canada. Contrairement à Mary Simon, sa successeure sera couramment francophone, une décision stratégique du gouvernement.

Le nom de Louise Arbour circule dans les cercles d'Ottawa pour ce rôle prestigieux et cérémonial... 

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, mardi matin avec Patrick Lagacé. 

Autre sujet abord: 

  • La pression monte en Alberta, où le groupe séparatiste Stay Free Alberta a déposé plus de 300 000 signatures pour forcer un référendum sur l'indépendance;
  • Bien que confrontée à des obstacles juridiques des Premières Nations, la première ministre Danielle Smith doit naviguer prudemment avec sa base souverainiste, bien qu'un tel référendum risquerait d'être perdant.

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