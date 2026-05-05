Le hockey des Canadiens

L'ambiance festive des séries de la Coupe Stanley a transcendé les frontières, s'invitant même à 30 000 pieds d'altitude.

Lors d'un vol d'Air Canada reliant Montréal à Athènes, des passagers ont payé pour l'accès Wi-Fi afin de suivre le match ultime de la série Canadiens-Lightning en direct, créant une atmosphère électrique dans la cabine alors que les partisans célébraient chaque but en différé selon leur connexion.

Le commandant de bord a même pris la parole pour annoncer le score final, déclenchant des acclamations généralisées dans l'avion.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle mardi à Lagacé le matin.

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