Confiance et cohésion sociale

Alors que le Canada glisse au 25e rang du Rapport mondial sur le bonheur, le Québec ferait bande à part en se hissant virtuellement au cinquième rang mondial s’il était un pays.

Pour Luc Ferrandez, cette donnée s'explique par la confiance et la cohésion sociale, bien que certains discours polarisants menacent cet équilibre.

Écoutez notre chroniqueur analyser les facteurs de satisfaction des Québécois, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon lui, le bonheur collectif repose sur des piliers concrets comme l'accès au logement, l'honnêteté des institutions et la faible corruption.