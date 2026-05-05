Gestion de la consigne au Québec

Il n’est maintenant plus possible de retourner ses canettes vides chez certains détaillants Metro et Super C. Plusieurs personnes s’inquiètent donc de la distance qu’elles auront à parcourir pour accéder à d’autres lieux de collecte.

Écoutez Jean-François Lefort, vice-président à la stratégie chez Consignaction, en discuter mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.