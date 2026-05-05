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La croisière des Alizés

Une initiative pour femmes ayant souffert de troubles alimentaires

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 mai 2026 18:24

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Une initiative pour femmes ayant souffert de troubles alimentaires
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Suite à une série d’hospitalisations en lien avec les troubles alimentaires, Ariane Magny, accompagnée de sa mère, a fondé la croisières des Alizés.

Chaque année, elles initient des jeunes filles à la voile afin de les aider à passer à travers le même défi.

Écoutez Ariane Magny, cofondatrice et responsable des activités cliniques pour la Croisière des Alizés, au micro de Philippe Cantin.

Celle qui a souffert d’anorexie et de boulimie pendant dix ans, a cofondé en 2021 avec sa mère, Nathalie Isabelle, l’initiative «La croisière des Alizés» au Québec.

Ce programme gratuit, soutenu par des subventions et partenariats, propose chaque été des séjours en voilier pour jeunes filles en rétablissement de troubles alimentaires, combinant intervention psychosociale et activités nautiques pour favoriser la confiance, briser l’isolement et soutenir le processus de guérison.

Depuis 2021, une centaine de participantes ont bénéficié de cette expérience.

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