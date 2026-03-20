Le chef conservateur à l'aise chez Joe Rogan

Dimitri Soudas analyse le passage remarqué de Pierre Poilievre au balado de Joe Rogan, le plus populaire au monde.

Selon le chroniqueur, cette entrevue de plus de deux heures aide l'image du Canada aux États-Unis, particulièrement auprès d'un auditoire conservateur souvent exposé à une vision négative du pays par l'administration Trump.

Le chef du Parti conservateur du Canada y a présenté un visage calme et posé, évitant les attaques partisanes directes contre les Libéraux.

Il a aussi affirmé sans détour que le Canada ne sera jamais le «51e État» américain.

À la fin, quelle image de Pierre Poilievre en est ressortie?

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, vendredi matin au micro de Patrick Lagacé.