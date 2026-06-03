Économie mondiale

S'il y a un mot qu'on est tanné d'entendre au Québec et partout au Canada, c'est bien «tarif». Et voilà que ce mot réapparaît avec fracas dans l'actualité, mercredi.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas en discuter avec Philippe Cantin.
Les sujets abordés:
- Le mauvais film des tarifs américains est de retour, selon Dimitri Soudas;
- Washington impose 10 % de nouveaux tarifs à 60 pays, dont le Canada, sous prétexte de lutte contre le travail forcé
- Peu d'espoir qu'une nouvelle entente sera signée avant le 1er juillet;
- Le CRTC, sous la loi de Justin Trudeau, exigeait une contribution accrue des géants du web. Et le gouvernement canadien demande aujourd'hui au CRTC de revoir sa décision.