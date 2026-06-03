Économie mondiale

S'il y a un mot qu'on est tanné d'entendre au Québec et partout au Canada, c'est bien «tarif». Et voilà que ce mot réapparaît avec fracas dans l'actualité, mercredi.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas en discuter avec Philippe Cantin.

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