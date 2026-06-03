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Washington impose de nouveaux tarifs

Travail forcé: «Le Canada est un mauvais joueur dans ce domaine-là»

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12:59

Entendu dans

La commission

le 3 juin 2026 12:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Travail forcé: «Le Canada est un mauvais joueur dans ce domaine-là»
Le président américain Donald Trump et le premier ministre Mark Carney. / Adrian Wyld / La Presse Canadienne

Au lendemain de la visite du ministre du Commerce Dominic LeBlanc à Washington, les États-Unis ont annoncé l’application de nouveaux tarifs douaniers à 60 pays, dont le Canada.

La Maison-Blanche justifie ces nouvelles pénalités par l'inefficacité du Canada à lutter contre l’importation de produits issus du travail forcé.

Les États-Unis ont des lois bien plus strictes dans ce domaine, alors que le Canada ne semble pas mener d’enquête pour détecter si des biens sont issus du travail forcé.

Écoutez l’analyse de Me Geneviève Dufour, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, mercredi, à La Commission.

«Donald Trump invoque le travail forcé, probablement à très mauvais escient. [...] Ça fait longtemps qu'on le dit, le Canada est un mauvais joueur dans ce domaine-là, peut-être qu'il était temps qu'on se le fasse dire.»

Me Geneviève Dufour

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