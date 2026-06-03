Washington impose de nouveaux tarifs

Au lendemain de la visite du ministre du Commerce Dominic LeBlanc à Washington, les États-Unis ont annoncé l’application de nouveaux tarifs douaniers à 60 pays, dont le Canada.

La Maison-Blanche justifie ces nouvelles pénalités par l'inefficacité du Canada à lutter contre l’importation de produits issus du travail forcé.

Les États-Unis ont des lois bien plus strictes dans ce domaine, alors que le Canada ne semble pas mener d’enquête pour détecter si des biens sont issus du travail forcé.

Écoutez l’analyse de Me Geneviève Dufour, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, mercredi, à La Commission.