Frappes israélo-américaines

Le chroniqueur international Jean-François Lépine brosse un portrait sombre du conflit au Moyen-Orient, trois semaines après le début de l'offensive menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Selon l'analyste, la situation semble échapper aux Américains, alors qu'Israël multiplie les frappes stratégiques sans consultation préalable, touchant notamment le plus important gisement de gaz naturel au monde.

Les répercussions se font sentir jusqu'au Québec, où le prix de l'essence pourrait atteindre les 2$ le litre d'ici peu.

Entre l'assassinat de figures clés du régime iranien et les tensions diplomatiques avec le Japon, l'escalade militaire menace de paralyser le détroit d'Ormuz, artère vitale de l'économie mondiale.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine faire le point sur les tensions au Moyen-Orient, vendredi, à Lagacé le matin.

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