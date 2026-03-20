 Aller au contenu
Politique internationale
Frappes israélo-américaines

Guerre en Iran: Donald Trump aurait-il perdu le contrôle?

par 98.5

0:00
17:58

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 mars 2026 07:57

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Guerre en Iran: Donald Trump aurait-il perdu le contrôle?
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Le chroniqueur international Jean-François Lépine brosse un portrait sombre du conflit au Moyen-Orient, trois semaines après le début de l'offensive menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Selon l'analyste, la situation semble échapper aux Américains, alors qu'Israël multiplie les frappes stratégiques sans consultation préalable, touchant notamment le plus important gisement de gaz naturel au monde.

Les répercussions se font sentir jusqu'au Québec, où le prix de l'essence pourrait atteindre les 2$ le litre d'ici peu. 

Entre l'assassinat de figures clés du régime iranien et les tensions diplomatiques avec le Japon, l'escalade militaire menace de paralyser le détroit d'Ormuz, artère vitale de l'économie mondiale.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine faire le point sur les tensions au Moyen-Orient, vendredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Impact économique mondial;
  • Froid diplomatique avec le Japon;
  • Crise humanitaire au Liban;
  • Pénurie de munitions.

Vous aimerez aussi

Détroit d'Ormuz: «La situation inquiète sérieusement les alliés des États-Unis»
La commission
Détroit d'Ormuz: «La situation inquiète sérieusement les alliés des États-Unis»
0:00
8:40
«2026 sera étoilée de comme une année de crise énergétique majeure»
Lagacé le matin
«2026 sera étoilée de comme une année de crise énergétique majeure»
0:00
6:16

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Saint-Hyacinthe: la nouvelle capitale de la mode?
Rattrapage
Les humeurs de Fred
Saint-Hyacinthe: la nouvelle capitale de la mode?
Tartare et pénurie de croûtons: un scandale gastronomique!
Rattrapage
«Département des nouvelles soft»
Tartare et pénurie de croûtons: un scandale gastronomique!
Les municipales en France dans l'oeil de Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques
Rattrapage
Zielinski contre Hittler
Les municipales en France dans l'oeil de Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques
«On a une station sur deux qui est en déficit de maintenance. On fait quoi?»
Rattrapage
Dégradation du métro de Montréal
«On a une station sur deux qui est en déficit de maintenance. On fait quoi?»
Rapport sur le bonheur: pourquoi le Québec fait-il bande à part au Canada?
Rattrapage
Confiance et cohésion sociale
Rapport sur le bonheur: pourquoi le Québec fait-il bande à part au Canada?
L'intelligence artificielle gagne du terrain au Québec
Rattrapage
Des chiffres frappants
L'intelligence artificielle gagne du terrain au Québec
Séoul en état d’alerte pour le concert historique de BTS
Rattrapage
Sortie de son 5e album studio «Arirang»
Séoul en état d’alerte pour le concert historique de BTS
Problèmes de stationnement: Liquidation Marie fait face à la grogne des voisins
Rattrapage
À Longueuil notamment
Problèmes de stationnement: Liquidation Marie fait face à la grogne des voisins
Déclarée morte par erreur: le cauchemar de Françoise Marier
Rattrapage
Revenu Canada
Déclarée morte par erreur: le cauchemar de Françoise Marier
Il maintient son panel: Boissonneault dénonce une «intimidation idéologique»
Rattrapage
Conférence contestée à l'Université Laval
Il maintient son panel: Boissonneault dénonce une «intimidation idéologique»
«Si c'était le Poilievre du quotidien, les sondages seraient très différents»
Rattrapage
Le chef conservateur à l'aise chez Joe Rogan
«Si c'était le Poilievre du quotidien, les sondages seraient très différents»
«2026 sera étoilée de comme une année de crise énergétique majeure»
Rattrapage
Pression inflationniste à l'échelle internationale
«2026 sera étoilée de comme une année de crise énergétique majeure»
Météo: un début de printemps aux allures d'hiver au Québec
Rattrapage
Pas de chaleur printanière à l'horizon
Météo: un début de printemps aux allures d'hiver au Québec
Pensions fédérales: 69 000 aînés attendent toujours leur chèque
Rattrapage
Système informatique défaillant d'Ottawa
Pensions fédérales: 69 000 aînés attendent toujours leur chèque