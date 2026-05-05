 Aller au contenu
Guerre au Moyen-Orient

Détroit d'Ormuz: les bateaux devront envoyer un courriel à l'Iran pour y passer

par 98.5

0:00
7:12

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 mai 2026 17:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Détroit d'Ormuz: les bateaux devront envoyer un courriel à l'Iran pour y passer
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

L'attaque américaine Epic Fury en Iran est officiellement terminée, a expliqué mardi l'administration Trump, disant vouloir apaiser la situation.

Or, des navires sont toujours coincés dans le détroit d'Ormuz, rappelle la chroniqueuse Valérie Beaudoin, qui explique que l'Iran souhaite même que les navires qui veulent passer par le détroit devront lui «envoyer un courriel».

Pour le moment, on ne sait pas si le pays du Moyen-Orient demandera une compensasion financière, souligne-t-elle.

Écoutez la chroniqueuse de politique amércaine, Valérie Beaudoin, analyser l'actualité au sud de notre frontière, mardi, au Québec maintenant.

«Quand il y a un navire qui veut traverser le détroit, on va devoir envoyer un courriel. Un courriel avec quoi? Avec des instructions, des étapes à passer pour pouvoir faire traverser le navire. Ça va s'appeler le Persian Gulf Strait Authority. Est-ce que ça va arriver tout ça? Est ce qu'il va y avoir un tarif associé dans les différentes instructions? On le sait pas.»

Valérie Beaudoin

Vous aimerez aussi

Détroit d'Ormuz: Donald Trump lance son «Projet de la liberté»
La commission
Détroit d'Ormuz: Donald Trump lance son «Projet de la liberté»
0:00
8:43
«Le message entendu, c'est que les États-Unis ne sont pas fiables»
Signé Lévesque
«Le message entendu, c'est que les États-Unis ne sont pas fiables»
0:00
9:10
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Une initiative pour femmes ayant souffert de troubles alimentaires
Rattrapage
La croisière des Alizés
Une initiative pour femmes ayant souffert de troubles alimentaires
Des retombées importantes pour le Québec
Rattrapage
Une commande d'environ 14 milliards $ d'Airbus
Des retombées importantes pour le Québec
«L'héritage de Louise Arbour, en tant que GG, reste entièrement à écrire»
Rattrapage
Louise Arbour, gouverneure générale du Canada
«L'héritage de Louise Arbour, en tant que GG, reste entièrement à écrire»
Claude Morin est décédé: «Il y aura toujours un mystère autour de lui»
Rattrapage
Liens étroits avec la GRC
Claude Morin est décédé: «Il y aura toujours un mystère autour de lui»
La ligne de vêtements du Circuit Gilles-Villeneuve
Rattrapage
Grand Prix du Canada
La ligne de vêtements du Circuit Gilles-Villeneuve
«Une femme hors norme au talent exceptionnel» -Daniel Jutras
Rattrapage
Louise Arbour, nouvelle gouverneure générale
«Une femme hors norme au talent exceptionnel» -Daniel Jutras
Après la série «Bon Cop, Bad Cop», une nouvelle série du même nom voit le jour
Rattrapage
Un tournage semé d'embuches
Après la série «Bon Cop, Bad Cop», une nouvelle série du même nom voit le jour
«C'est un beau rappel de ce moment de notre histoire» -Katia Gagnon
Rattrapage
Film Espoirs et trahisons sur le référendum 1995
«C'est un beau rappel de ce moment de notre histoire» -Katia Gagnon
«C'est une basse tactique politique» -Charles Milliard
Rattrapage
Renouvellement de la disposition de dérogation
«C'est une basse tactique politique» -Charles Milliard
Stade olympique: Québec déposera des crédits additionnels pour les travaux
Rattrapage
D'ici le début de l'été
Stade olympique: Québec déposera des crédits additionnels pour les travaux
Deux jours de repos pour le CH: «Il faut faire redescendre le presto»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Avant le match contre les Sabres de Buffalo
Deux jours de repos pour le CH: «Il faut faire redescendre le presto»
Une entreprise masque l'accent de ses employés avec l'IA: «C'est inquiétant»
Rattrapage
Domaine des télécommunications canadiennes
Une entreprise masque l'accent de ses employés avec l'IA: «C'est inquiétant»
Foreign Tongues : un 25e album studio pour les Rolling Stones
Rattrapage
Chronique culturelle
Foreign Tongues : un 25e album studio pour les Rolling Stones
Discours d'ouverture de Christine Fréchette: «Il n'y a pas beaucoup de nouveau»
Rattrapage
Rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale
Discours d'ouverture de Christine Fréchette: «Il n'y a pas beaucoup de nouveau»