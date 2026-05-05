Guerre au Moyen-Orient

L'attaque américaine Epic Fury en Iran est officiellement terminée, a expliqué mardi l'administration Trump, disant vouloir apaiser la situation.

Or, des navires sont toujours coincés dans le détroit d'Ormuz, rappelle la chroniqueuse Valérie Beaudoin, qui explique que l'Iran souhaite même que les navires qui veulent passer par le détroit devront lui «envoyer un courriel».

Pour le moment, on ne sait pas si le pays du Moyen-Orient demandera une compensasion financière, souligne-t-elle.

Écoutez la chroniqueuse de politique amércaine, Valérie Beaudoin, analyser l'actualité au sud de notre frontière, mardi, au Québec maintenant.