Vers l'essence à 2,50 $ le litre?

L'expert Yvan Cliche analyse l'actuelle crise énergétique, la qualifiant de pire de l'histoire.

Malgré une légère accalmie due aux efforts diplomatiques au Moyen-Orient et aux propos de Donald Trump, le spectre d'une rupture d'approvisionnement plane d'ici juin.

Les réserves mondiales s'épuisent, menaçant de faire grimper le prix du baril entre 150 et 200 $, ce qui porterait le litre d'essence à environ 2,50 $ au Québec.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez soulignent l'impact financier réel sur le budget des citoyens, tandis que l'expert explique que même les pétrolières craignent une contraction économique mondiale qui ferait chuter la demande à long terme.

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, expliquer le tout, mercredi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.