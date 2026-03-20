Système informatique défaillant d'Ottawa

L'Agence du revenu du Canada (ARC) est sous le feu des critiques alors que plusieurs médias rapportent des ratés administratifs majeurs.

Le nouveau système informatique de paiement des pensions, initialement évalué à 1,75 milliard de dollars, atteint désormais 6,6 milliards sans inclure les frais d'entretien annuels.

Conséquence directe: environ 69 000 aînés canadiens attendent toujours le versement de leur rente de vieillesse, une situation financière jugée «catastrophique» pour plusieurs.

Le Journal de Montréal rapporte même le cas absurde d'une retraitée déclarée morte par le système alors qu'elle tentait simplement de produire sa déclaration de revenus.

Écoutez la chronique financière avec Alexandre Leblond, vendredi matin au micro de Patrick Lagacé.