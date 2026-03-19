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Société
Des organismes s'opposent à son renforcement

«On associe trop souvent la loi P-38 à la criminalité» -François Winter

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 mars 2026 15:57

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«On associe trop souvent la loi P-38 à la criminalité» -François Winter
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le meurtre survenu dans un dépanneur du Plateau-Mont-Royal vendredi dernier a ravivé le débat sur l’application de la loi P-38.

Cette loi permet l’hospitalisation d’une personne contre son gré si elle représente un danger immédiat pour elle-même ou pour autrui.

Au micro de Philippe Cantin mercredi, le psychiatre Gilles Chamberland a dénoncé la rigidité de la loi et a appelé à son renforcement.

Toutefois, plusieurs groupes communautaires s’opposent à l’idée d’internement involontaire suggérée par certains au nom de la sécurité publique.

Écoutez François Winter, porte-parole de l'AGIDD-SMQ, présenter ses réticences vis-à-vis d'un renforcement de la loi P-38.

«On associe trop souvent la loi P-38 à la criminalité, comme si, en tant que société, nous n'acceptions pas qu'il y ait des actes de violence inexplicables. (...) Selon les informations dont nous disposons, il s'agit davantage d'une question de nature criminelle que d'un enjeu lié à la P-38. On fait porter un fardeau énorme à la santé mentale, alors qu'en réalité, les statistiques au Québec sont comparables à celles des autres provinces. À notre avis, la problématique est ailleurs, notamment en ce qui concerne l'accès aux services.»

François Winter, porte-parole de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec

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