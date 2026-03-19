Des organismes s'opposent à son renforcement

Le meurtre survenu dans un dépanneur du Plateau-Mont-Royal vendredi dernier a ravivé le débat sur l’application de la loi P-38.

Cette loi permet l’hospitalisation d’une personne contre son gré si elle représente un danger immédiat pour elle-même ou pour autrui.

Au micro de Philippe Cantin mercredi, le psychiatre Gilles Chamberland a dénoncé la rigidité de la loi et a appelé à son renforcement.

Toutefois, plusieurs groupes communautaires s’opposent à l’idée d’internement involontaire suggérée par certains au nom de la sécurité publique.

Écoutez François Winter, porte-parole de l'AGIDD-SMQ, présenter ses réticences vis-à-vis d'un renforcement de la loi P-38.