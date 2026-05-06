Hot-dog montréalais

C’est la Journée québécoise du steamé ! C’est l’humoriste Mathieu Dufour qui a eu l’initiative de créer cette journée pour célébrer ce mets d’ici.
Écoutez le créateur de cette journée québécoise en discuter, mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Quand j’ai su que ça allait être la première partie de ce deuxième round des séries, je me suis dit : “Qui dit mieux que de manger un hot-dog ?” Donc on dirait que ça tombe parfaitement à la bonne date. Chaque année, on dirait que ça prend des proportions de plus en plus grandes. Puis ça me rend tellement heureux de voir que les gens célèbrent ça et veulent se réunir autour d’une petite cause légère, puis avoir du plaisir avec quelque chose de positif.»