L'annonce de la commande de 150 avions A220 de la compagnie Airbus (ancien modèle C Series de Bombardier) représente un tournant majeur pour l'économie du Québec. Le gouvernement québécois avait déjà investi 2 milliards de dollars dans ce modèle.
Les 150 appareils seront construits à Mirabel.
Écoutez la chroniqueuse Nathalie Normandeau aborder le sujet, mercredi, au micro de Philippe Cantin.
«C'est un jour de grâce pour l'économie du Québec, pour le gouvernement de madame Fréchette. Je faisais une petite recherche rapide. Le secteur de l'aérospatiale au Québec, l'industrie aérospatiale, c'est plus de 43 000 emplois directs. C'est le principal... C'est le premier secteur d'exportation au Québec. Alors, c'est énorme, c'est gigantesque.»