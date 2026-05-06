L'annonce de la commande de 150 avions A220 de la compagnie Airbus (ancien modèle C Series de Bombardier) représente un tournant majeur pour l'économie du Québec. Le gouvernement québécois avait déjà investi 2 milliards de dollars dans ce modèle.

Les 150 appareils seront construits à Mirabel.

Écoutez la chroniqueuse Nathalie Normandeau aborder le sujet, mercredi, au micro de Philippe Cantin.