Nouvelle série Bienvenue à Kingston-Falls

La nouvelle série policière Bienvenue à Kingston-Falls, réalisée et écrite par Robin Aubert, sera diffusée dès jeudi sur l’Extra de Tou.tv.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp en discuter mercredi, avec Maxime Le Flaguais, qui tient le premier rôle dans cette nouvelle proposition télévisuelle.
«Je dirais que c'est comme une rencontre entre Patrick Senécal et Michel Tremblay. C'est assez graphique parfois, mais avec un côté très humoristique, un peu Fargo aussi des frères Coen. C'est un univers vraiment singulier que Robin a créé.»