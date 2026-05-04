Groupe d'extrême gauche

Une dizaine de personnes cagoulées d'un groupe anticapitaliste sont entrées vendredi dernier dans une boulangerie de la chaîne Mamie Clafoutis, située sur la rue Saint-Denis à Montréal, pour se servir sans payer.

Les individus voulaient ainsi dénoncer le concept libre-service automatisé de cette succursale en cette journée internationale des travailleurs.

D'autres militants anticapitalistes revendiquent des vols dans des épiceries de Montréal et de la Capitale-Nationale.

La police de Montréal a confirmé un vol dans une épicerie du quartier Rosemont.

Écoutez le président de Mamie Clafoutis, Nicolas Delourmel, lundi à Lagacé le matin.