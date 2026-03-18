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Société
Meurtre au dépanneur Fleur Bleue

La loi P-38 n’a pas pu être appliquée: «Des cas comme ça, on en voit beaucoup»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 mars 2026 15:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La loi P-38 n’a pas pu être appliquée: «Des cas comme ça, on en voit beaucoup»
L'enseigne de la boutique Fleur Bleue se reflète dans le pare-brise d'un autobus de la STM, à Montréal, le vendredi 13 mars 2026. / Christopher Katsarov/La Presse Canadienne

Le meurtre d’un propriétaire de dépanneur montréalais relance les débats entourant la loi P-38.

L’accusé, Xavier Gellatly, qui présente d'importants troubles psychiatriques, avait déjà été reconnu coupable d’homicide involontaire par le passé.

La loi P-38 permet l’hospitalisation d'une personne contre son gré si elle représente un danger immédiat pour elle-même ou pour autrui.

Dans le cas de Gellatly, une enquête du quotidien La Presse révèle qu’un psychiatre avait tenté de le faire hospitaliser de force en août 2025. 

Cette tentative s'est toutefois soldée par un échec en raison de la rigidité des critères d'application de la loi.

Écoutez le docteur Gilles Chamberland, psychiatre à l’Institut Philippe-Pinel, témoigner de la rigidité de la loi P-38, mercredi, à l’émission Le Québec maintenant.

«C'est frustrant parce que des cas comme ceux-là, on en voit beaucoup, puis malheureusement, c'est en rétrospective qu'on s'aperçoit qu'on aurait dû faire quelque chose. C'est malheureux, mais le système est fait comme ça. Ça fait des années qu'on le dénonce.»

Dr Gilles Chamberland

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