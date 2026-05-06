150 Airbus A220-300 fabriqués à Mirable

L'avion A220 d'Airbus (l'ancienne C Series de Bombardier) a décroché son plus gros contrat historique avec AirAsia. Le transporteur asiatique à bas coûts achètera 150 exemplaires de l'A220-300, une commande qui pourrait atteindre environ 14 milliards de dollars US selon les anciens prix du catalogue.

Écoutez à ce sujet Guillaume Chevasson, le président-directeur général d'Airbus Canada, au micro de Philippe Cantin.

Ce dernier n'hésite pas à utiliser le mot historique, relativement à cette annonce.