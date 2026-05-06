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150 Airbus A220-300 fabriqués à Mirable

«C'est une commande historique» -Guillaume Chevasson

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Le Québec maintenant

le 6 mai 2026 17:04

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«C'est une commande historique» -Guillaume Chevasson
Un Aibrus A220-300 / AP/Frederic Scheiber

L'avion A220 d'Airbus (l'ancienne C Series de Bombardier) a décroché son plus gros contrat historique avec AirAsia. Le transporteur asiatique à bas coûts achètera 150 exemplaires de l'A220-300, une commande qui pourrait atteindre environ 14 milliards de dollars US selon les anciens prix du catalogue.

Écoutez à ce sujet Guillaume Chevasson, le président-directeur général d'Airbus Canada, au micro de Philippe Cantin.

Ce dernier n'hésite pas à utiliser le mot historique, relativement à cette annonce.

«C'est une comamnde historique pour le Canada, historique pour le Québec, historique pour la 220. Ce sont beaucoup, beaucoup, beaucoup de milliards. C'est une commande de 150 avions. Et donc, évidemment, ça positionne encore plus stratégiquement le Québec, le Canada, Mirabel et le programme A 220 comme un avion clé dans la stratégie produit de Airbus, mais aussi dans l'aéronautique mondiale.»

Guillaume Chevasson, PDG d'Airbus Canada

«Donc, on rentre sur un marché qui n'était pas encore un marché où a été beaucoup présent: le marché asiatique. Le marché du low cost ouvre la voie à un énorme marché pour nous. Donc, c'est beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à nous. C'est beaucoup d'investissements. Et évidemment, associé à ça, c'est c'est une dimension très importante pour l'emploi, les compétences et l'empreinte industrielle d'Airbus au Québec, au Canada et à Mirabel», ajoute-t-il.

Tous les avions seront fabriqués et livrés depuis Mirabel, assure le président.

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