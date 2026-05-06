Le transporteur AirAsia a commandé 150 Airbus A220 qui seront fabriqués à Mirabel.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert nous faire le portrait de la compagnie AirAsia au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le transporteur malaisien à bas coûts est dirigé par Tony Fernandes;
- On souligne la solidité financière d’AirAsia, malgré la hausse du prix du kérosène et la baisse de son action de 30 %;
- L’importance de cette commande pour l’industrie aéronautique québécoise et l’héritage de Bombardier;
- Cette commande marque un tournant pour l’A220 et l’économie du Québec.