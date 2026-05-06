Premiers discours de la PM

La rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale donne déjà le ton pour la prochaine campagne électorale qui se tiendra cet automne.

Le correspondant parlementaire pour Cogeco, Louis Lacroix, aborde les faits saillants de cette première journée:

Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, mentionne que le Québec possède deux langues officielles dans un point de presse sur la clause dérogatoire.

Christine Fréchette s'attaque à Paul St-Pierre Plamondon durant son premier discours en chambre.

Écoutez le chef du bureau parlementaire pour Cogeco Média, Louis Lacroix, expliquer le tout, mardi, à l'émission Le Québec maintenant.