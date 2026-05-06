Guerre au Moyen-Orient

Selon les plus récentes informations, Donald Trump serait sur le point de signer un accord de paix avec l'Iran pour mettre fin à la guerre.

Ce document d'une page qui représenterait la fin des tensions entre les deux pays, notamment en lien avec les droits de passage dans le détroit d'Ormuz, n'incluerait pas la question des armes nucléaires.

Ce sujet serait toutefois discuté entre les deux pays après la signature de ce traité.

Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.