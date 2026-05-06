Rapport de la coroner sur le décès d'une cycliste

Le rapport de la coroner Marie-Claude Boutin sur la mort de la cycliste Amanda Augustsson, 31 ans, sur l'Avenue du Parc, en septembre 2025, conclut que la Ville de Montréal devrait revoir la configuration de cette artère pour y créer un «lien cyclable continu et sécuritaire».

Écoutez à ce sujet Magali Bebronne, directrice des programmes à Vélo Québec, au micro de Philippe Cantin.

Cette dernière souligne la dangerosité de l’avenue, où 11 décès - cyclistes et piétons sont survenus depuis 2013.