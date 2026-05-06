150 Airbus fabriqués au Québec

AirAsia a commandé 150 Airbus A220-300, fabriqués à Mirabel, pour un contrat de 19 milliards de dollars.
Écoutez à ce sujet le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Bernard Drainville, au micro de Philippe Cantin.
Ce dernier souligne qu'il s'agit de la plus grande commande de l’histoire aérospatiale québécoise.
Les sujets discutés
- L'impact économique majeur pour le Québec, avec 4000 emplois à Mirabel et de nombreux sous-traitants locaux
- Airbus envisage une version allongée du A220, ce qui pourrait mener potentiellement à une seconde commande de quelque 150 appareils;
- L'expertise des travailleurs québécois est reconnue dans le monde.