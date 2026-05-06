150 Airbus fabriqués au Québec

AirAsia a commandé 150 Airbus A220-300, fabriqués à Mirabel, pour un contrat de 19 milliards de dollars.

Écoutez à ce sujet le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Bernard Drainville, au micro de Philippe Cantin.

Ce dernier souligne qu'il s'agit de la plus grande commande de l’histoire aérospatiale québécoise.

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