Est-ce qu'il y aura un référendum sur la souveraineté en Alberta?
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- On parle du référendum portant sur neuf questions proposées par le gouvernement de l'Alberta, prévu le 19 octobre;
- Pourrait-il y avoir une possible dixième question sur la sécession, initiée par le gouvernement de Danielle Smith?
- Ils évoquent la Loi sur la clarté, le seuil de 50 % plus un, les débats à la Chambre des communes, et les implications pour le Québec, dont l’élection provinciale aura lieu le 5 octobre;
- Le processus dépend de la validation des signatures et des décisions judiciaires, mais la première ministre peut inscrire la question malgré les contestations.