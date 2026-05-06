La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a annoncé l'ajout de 1 million de dollars pour la réparation de routes dans les arrondissements qui sont les plus visés par les plaintes de citoyens.

125 000$ a également été réservé pour la rue Notre-Dame, dont les nids-de-poule ont causé deux crevaisons à la mairesse au cours des derniers mois.

Cette dernière a également commenté les réparations de nids-de-poule effectués par Saad Tekiout, un citoyen devenu viral sur les réseaux, affirmant que celui qui est surnommé «Monsieur nids-de-poule» incarne la frustration des citoyens envers l'état des routes.

Écoutez le journaliste Zachariel Cossette-Leblanc faire le point sur les annonces de la mairesse de Montréal, mercredi, au Québec maintenant.