Une victime québécoise raconte

Adriana Calin, 35 ans, a découvert en 2023 qu'elle a été victime d'un trafic d'enfants orchestré lors de l’effondrement du régime autoritaire de Nicolas Ceausescu, en Roumanie.

Elle a grandi sous le nom de Roxana Pamela, un prénom que ses parents adoptifs croyaient être son identité d'origine.

Clara Loizeau, journaliste au Journal de Montréal, est la coautrice de l’ouvrage Ne m’appelez pas Roxana.

Ce livre retrace l'enquête sur le réseau d'adoptions frauduleuses dont Adriana a été victime, révélant la falsification de certificats de naissance, un trafic international à 1 000 $ US par enfant, le rôle des orphelinats «Casa» et l'exploitation de la communauté rom.

Écoutez la journaliste Clara Loizeau et Adriana Calin dévoiler les dessous d'un vaste trafic d'enfants dans les années 1990, en Roumanie, ce mercredi à l'émission Radio textos.



