Hausse des coûts

Un dossier publié par le Journal de Montréal révèle que la hausse fulgurante du prix des matériaux et de la main-d'œuvre depuis la pandémie empêche certains propriétaires de rénover leur domicile.

Il n'est pas question ici de changements esthétiques, comme une nouvelle cuisine, mais bien de rénovations fonctionnelles, telles qu'une toiture qui coule ou un changement de tuyauterie ou de fenêtres. Ces imprévus peuvent être accompagnés d'une facture salée.

Selon les statistiques, 4 Québécois sur 10 sous-estiment les coûts réels des travaux qu'ils effectuent.

L'animatrice Marie-Eve Tremblay pose la question aux auditeurs: pouvez-vous vous permettre de rénover votre maison?

Écoutez Guillaume Houle, directeur général de l’Association des maîtres couvreurs du Québec, en discuter, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.