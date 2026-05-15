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Vers un recours collectif

Cartes-cadeaux Starbucks: votre argent est-il pris en otage?

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 15 mai 2026 10:25

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Cartes-cadeaux Starbucks: votre argent est-il pris en otage?
La chaîne Starbucks se retrouve dans l'embarras, alors qu'une demande d'action collective plane à son sujet. / A_B_C / Adobe Stock

La chaîne Starbucks se retrouve dans l'embarras alors qu'une demande d'action collective plane à son sujet. En cause: des règles d'utilisation jugées abusives concernant les soldes restants sur ses cartes-cadeaux.

Écoutez le chef du bureau affaires et économie à L’actualité et créateur de la section Dollars et cents, Marc-André Sabourin, faire le point vendredi à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.

Le journaliste explique que de nombreux clients se retrouvent dans l'impossibilité de vider leur carte si le solde est insuffisant pour couvrir la totalité d'un achat.

Plutôt que de permettre de compléter le paiement avec un autre mode, l'entreprise forcerait l'achat d'une nouvelle carte-cadeau. Au Québec, la Loi sur la protection du consommateur est pourtant claire: si le solde est de 5 $ ou moins, le commerçant doit rembourser le client en argent s'il en fait la demande.

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