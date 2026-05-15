Vers un recours collectif

La chaîne Starbucks se retrouve dans l'embarras alors qu'une demande d'action collective plane à son sujet. En cause: des règles d'utilisation jugées abusives concernant les soldes restants sur ses cartes-cadeaux.

Écoutez le chef du bureau affaires et économie à L’actualité et créateur de la section Dollars et cents, Marc-André Sabourin, faire le point vendredi à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.

Le journaliste explique que de nombreux clients se retrouvent dans l'impossibilité de vider leur carte si le solde est insuffisant pour couvrir la totalité d'un achat.

Plutôt que de permettre de compléter le paiement avec un autre mode, l'entreprise forcerait l'achat d'une nouvelle carte-cadeau. Au Québec, la Loi sur la protection du consommateur est pourtant claire: si le solde est de 5 $ ou moins, le commerçant doit rembourser le client en argent s'il en fait la demande.