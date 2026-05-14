En marge des séries

Le monde du hockey ne se résume pas qu'aux statistiques sur la glace. Le collaborateur en résidence pour les séries, Kevin Raphael, dévoile les personnalités cachées et des anecdotes savoureuses sur les joueurs du Canadien de Montréal.

De la sensibilité insoupçonnée de Jakub Dobeš à la mémoire phénoménale du capitaine Nick Suzuki, Kevin nous transporte dans l'intimité de ceux qu'il considère d'abord comme des humains avant d'être des athlètes.

Écoutez Kevin Raphael aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

À travers ses expériences à la Classique KR, il dresse des portraits colorés: on y découvre un Alex Carrier d'une générosité exemplaire, un Juraj Slafkovský devenu le nouveau «boute-en-train» du vestiaire, et même le péché mignon de l'entraîneur Martin St-Louis pour la crème glacée.

Ces confidences changent notre regard sur l'équipe, alors que la ferveur des séries bat son plein à Montréal.