Le rôle de l'État dans nos vies

Alors que les municipalités tentent d'innover en mettant leurs véhicules à la disposition des citoyens, Stéphane Gendron freine des deux pieds.

Entre les enjeux d'assurances, les coûts à long terme et les anecdotes de trajets qui virent au cauchemar — comme celle, hilarante mais terrifiante, de Marie-Eve Tremblay —, le covoiturage soulève de vraies questions de sécurité et de confiance.

Écoutez la chronique de Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, mardi matin à Radio textos au micro de Marie-Eve Tremblay.