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Le rôle de l'État dans nos vies

Covoiturage municipal: fausse bonne idée ou transport de l'avenir?

par 98.5

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22:32

Entendu dans

Radio textos

le 19 mai 2026 10:43

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Covoiturage municipal: fausse bonne idée ou transport de l'avenir?
Le commentaire de Stéphane Gendron / Cogeco Média

Alors que les municipalités tentent d'innover en mettant leurs véhicules à la disposition des citoyens, Stéphane Gendron freine des deux pieds.

Entre les enjeux d'assurances, les coûts à long terme et les anecdotes de trajets qui virent au cauchemar — comme celle, hilarante mais terrifiante, de Marie-Eve Tremblay —, le covoiturage soulève de vraies questions de sécurité et de confiance. 

Écoutez la chronique de Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, mardi matin à Radio textos au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«C'est pas du speed dating, mais c'était du car dating [...]. Mais là, la question c'est la sécurité. Ça te tente vraiment d'embarquer avec quelqu'un que t'as jamais vu?»

Stéphane Gendron

Autre sujet abordé: 

  • La proposition d'une candidate péquiste d'interdire les signes religieux aux enfants du primaire. 

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