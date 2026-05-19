Le rôle de l'État dans nos vies

Alors que les municipalités tentent d'innover en mettant leurs véhicules à la disposition des citoyens, Stéphane Gendron freine des deux pieds.
Entre les enjeux d'assurances, les coûts à long terme et les anecdotes de trajets qui virent au cauchemar — comme celle, hilarante mais terrifiante, de Marie-Eve Tremblay —, le covoiturage soulève de vraies questions de sécurité et de confiance.
Écoutez la chronique de Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, mardi matin à Radio textos au micro de Marie-Eve Tremblay.
«C'est pas du speed dating, mais c'était du car dating [...]. Mais là, la question c'est la sécurité. Ça te tente vraiment d'embarquer avec quelqu'un que t'as jamais vu?»
Autre sujet abordé:
- La proposition d'une candidate péquiste d'interdire les signes religieux aux enfants du primaire.