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Lâcher-prise et vulnérabilité

Mélissa Désormeaux-Poulin: «Jouer, c'est devenu une drogue»

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 14 mai 2026 12:15

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Mélissa Désormeaux-Poulin: «Jouer, c'est devenu une drogue»
Marie-Eve Tremblay et Mélissa Désormeaux-Poulin / Cogeco Média

Dans le cadre d'un entretien intimiste, la comédienne Mélissa Désormeaux-Poulin s'est confiée sur son besoin viscéral de mouvement et sa relation complexe avec la vulnérabilité.

Le thème du «lâcher-prise» résonne profondément en elle, bien que ce soit un défi constant pour sa personnalité «très contrôlante».

Pour l'artiste, l'évasion passe par l'effort physique ou par une connexion sincère avec l'autre, des moments où elle peut enfin déconnecter d'elle-même.

Écoutez Melissa Désormeaux-Poulin discuter de sa vision de l'art et de la vie, jeudi midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Elle aborde également ses rôles marquants et comment ceux-ci l'ont fait grandir.

 «Le fait de jouer, ça nous permet d'explorer des émotions, mais en toute sécurité. [...] C'est devenu une drogue dans le sens où je peux être extrêmement violente, je peux faire des crimes, mais sans jamais être en danger...»

Mélissa Désormeaux-Poulin

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