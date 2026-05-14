Lâcher-prise et vulnérabilité

Dans le cadre d'un entretien intimiste, la comédienne Mélissa Désormeaux-Poulin s'est confiée sur son besoin viscéral de mouvement et sa relation complexe avec la vulnérabilité.

Le thème du «lâcher-prise» résonne profondément en elle, bien que ce soit un défi constant pour sa personnalité «très contrôlante».

Pour l'artiste, l'évasion passe par l'effort physique ou par une connexion sincère avec l'autre, des moments où elle peut enfin déconnecter d'elle-même.

Écoutez Melissa Désormeaux-Poulin discuter de sa vision de l'art et de la vie, jeudi midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Elle aborde également ses rôles marquants et comment ceux-ci l'ont fait grandir.