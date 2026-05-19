Plus de 26 000 repas répertoriés

Pour la première fois, le portrait de l'alimentation de la population du Québec est dressé avec une précision inégalée grâce à la publication des résultats de l’étude NutriQuébec.

Basée sur les rapports de 7000 participants ayant documenté plus de 26 000 repas au fil des ans, cette recherche offre une mine d'or d'informations locales pour les professionnels de la santé.

Auparavant, les recommandations nutritionnelles s'appuyaient majoritairement sur des données internationales qui ne reflétaient pas nécessairement les habitudes d’ici.

Écoutez la présidente de l’Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec, Joëlle Emond, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Les données confirment une consommation excessive de sodium, de sucres et de gras saturés, souvent cachés dans les aliments ultra-transformés, ainsi qu'un apport largement insuffisant en fruits et légumes.

L'oignon, la tomate et la carotte trônent toutefois au sommet des légumes les plus consommés, illustrant que nos choix sont souvent dictés par leur intégration dans des recettes cuisinées.

Du côté des fruits, les petits fruits, la pomme et la banane demeurent les plus populaires.