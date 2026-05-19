 Aller au contenu
Plus de 26 000 repas répertoriés

Portrait alimentaire: une étude révèle ce que mangent les Québécois

par 98.5

0:00
13:12

Entendu dans

Radio textos

le 19 mai 2026 12:02

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Portrait alimentaire: une étude révèle ce que mangent les Québécois
Portrait alimentaire: une étude révèle ce que mangent les Québécois / Adobe Stock

Pour la première fois, le portrait de l'alimentation de la population du Québec est dressé avec une précision inégalée grâce à la publication des résultats de l’étude NutriQuébec.

Basée sur les rapports de 7000 participants ayant documenté plus de 26 000 repas au fil des ans, cette recherche offre une mine d'or d'informations locales pour les professionnels de la santé.

Auparavant, les recommandations nutritionnelles s'appuyaient majoritairement sur des données internationales qui ne reflétaient pas nécessairement les habitudes d’ici.

Écoutez la présidente de l’Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec, Joëlle Emond, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Les données confirment une consommation excessive de sodium, de sucres et de gras saturés, souvent cachés dans les aliments ultra-transformés, ainsi qu'un apport largement insuffisant en fruits et légumes.

L'oignon, la tomate et la carotte trônent toutefois au sommet des légumes les plus consommés, illustrant que nos choix sont souvent dictés par leur intégration dans des recettes cuisinées.

Du côté des fruits, les petits fruits, la pomme et la banane demeurent les plus populaires.

Vous aimerez aussi

Les auditeurs pensent que le Tricolore se rend en finale de la Coupe Stanley
La commission
Les auditeurs pensent que le Tricolore se rend en finale de la Coupe Stanley
0:00
2:16
La moitié des jeunes est affectée par un usage excessif des écouteurs
La commission
La moitié des jeunes est affectée par un usage excessif des écouteurs
0:00
11:14
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Folie des lancements de produits: pourquoi perd-on la tête?
Rattrapage
Files d’attente interminables et impatience
Folie des lancements de produits: pourquoi perd-on la tête?
Pourquoi les publicités télévisées nous agressent-elles autant le cerveau?
Rattrapage
Son compressé, hyperstimulation et neurosciences
Pourquoi les publicités télévisées nous agressent-elles autant le cerveau?
Covoiturage municipal: fausse bonne idée ou transport de l'avenir?
Rattrapage
Le rôle de l'État dans nos vies
Covoiturage municipal: fausse bonne idée ou transport de l'avenir?
Tendances alimentaires sur les réseaux sociaux: les «croquettes pour hommes»
Rattrapage
Le Boys club
Tendances alimentaires sur les réseaux sociaux: les «croquettes pour hommes»
Dating et fatigue: pourquoi chercher l’amour devient si épuisant?
Rattrapage
Sexe et société
Dating et fatigue: pourquoi chercher l’amour devient si épuisant?
Cartes-cadeaux Starbucks: votre argent est-il pris en otage?
Rattrapage
Vers un recours collectif
Cartes-cadeaux Starbucks: votre argent est-il pris en otage?
Mélissa Désormeaux-Poulin: «Jouer, c'est devenu une drogue»
Rattrapage
Lâcher-prise et vulnérabilité
Mélissa Désormeaux-Poulin: «Jouer, c'est devenu une drogue»
Les secrets du vestiaire du Tricolore, selon Kevin Raphael
Rattrapage
Canadiens de Montréal
En marge des séries
Les secrets du vestiaire du Tricolore, selon Kevin Raphael
Vols à l’étalage: les malfaiteurs ne se cachent même plus…
Rattrapage
Les honnêtes citoyens paient pour les voleurs
Vols à l’étalage: les malfaiteurs ne se cachent même plus…
L’entrée de «faque» au dictionnaire: explication de Guy Bertrand
Rattrapage
Débat linguistique
L’entrée de «faque» au dictionnaire: explication de Guy Bertrand
Cuire un homard vivant, est-ce de la cruauté animale?
Rattrapage
Nouvelle réglementation au Royaume-Uni
Cuire un homard vivant, est-ce de la cruauté animale?
Sécurité routière: ne faites pas d’erreur avec vos pneus d'été
Rattrapage
S'adapter aux saisons
Sécurité routière: ne faites pas d’erreur avec vos pneus d'été
Prix des matériaux: pouvez-vous vous permettre de rénover votre maison?
Rattrapage
Hausse des coûts
Prix des matériaux: pouvez-vous vous permettre de rénover votre maison?
IA et tricherie au cégep: «On part en peur», selon François Charron
Rattrapage
Les élèves dissimulent-ils leur cellulaire?
IA et tricherie au cégep: «On part en peur», selon François Charron