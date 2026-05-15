4 millions de fichiers saisis

Une importante opération policière menée par la Sûreté du Québec et plusieurs corps policiers a conduit à l'arrestation de 23 hommes à travers la province.

La lieutenante Katherine Guimond rapporte une saisie record de plus de 4 millions de fichiers pédopornographiques.

Les suspects, âgés de 26 à 73 ans, proviennent de divers milieux professionnels.

Quatre victimes ont été identifiées, dont deux mineures.

Écoutez Katherine Guimond, lieutenante responsable de la division des enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants sur internet à la Sûreté du Québec, brosser le portrait de l'opération, vendredi à La commission.