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4 millions de fichiers saisis

Vaste coup de filet contre la pédopornographie au Québec

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 15 mai 2026 12:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Vaste coup de filet contre la pédopornographie au Québec
Mobilisant plus de 160 policiers de l’équipe intégrée de lutte à la pornographie juvénile, une vaste opération policière a été menée de lundi à jeudi dans plusieurs régions du Québec. / Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne

Une importante opération policière menée par la Sûreté du Québec et plusieurs corps policiers a conduit à l'arrestation de 23 hommes à travers la province.

La lieutenante Katherine Guimond rapporte une saisie record de plus de 4 millions de fichiers pédopornographiques.

Les suspects, âgés de 26 à 73 ans, proviennent de divers milieux professionnels.

Quatre victimes ont été identifiées, dont deux mineures. 

Écoutez Katherine Guimond, lieutenante responsable de la division des enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants sur internet à la Sûreté du Québec, brosser le portrait de l'opération, vendredi à La commission.

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