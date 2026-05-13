Débat linguistique

Est-ce que l'entrée du mot «faque» dans le dictionnaire Le Petit Robert est un nivellement vers le bas ou une simple nécessité?

Marie-Eve Tremblay en discute avec le conseiller linguistique Guy Bertrand, qui apporte une nuance essentielle: un dictionnaire moderne est un miroir de la langue parlée (descriptif) et non un guide de ce qu'il faut dire (normatif).

Au fil d'un échange chaleureux, ils explorent les contractions québécoises et le fameux débat sur l'expression «bon matin», souvent perçue comme une influence de l'anglais.

Écoutez les explications de Guy Bertrand, conseiller linguistique, au micro de Marie-Eve Tremblay mercredi.