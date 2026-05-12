Les élèves dissimulent-ils leur cellulaire?

Des copies «trop bien rédigées» dans des cégeps du Québec sèment le doute chez certains professeurs concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle lors des examens, rapporte La Presse.

Pourtant, les évaluations sont encore faites sur papier, fait remarquer le chroniqueur François Charron, qui estime que certains enseignants partent un peu trop en peur en pensant, par exemple, que leurs élèves utilisent des lunettes intelligentes.

Il estime que la situation la plus plausible demeure le cellulaire caché, les élèves ayant toujours «eu de l'imagination» pour trouver de nouvelles techniques de tricherie.

Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com, aborder la nouvelle, mardi, à Radio textos.