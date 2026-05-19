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Files d’attente interminables et impatience

Folie des lancements de produits: pourquoi perd-on la tête?

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Entendu dans

Radio textos

le 19 mai 2026 11:42

Avec

François Charron
François Charron
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Folie des lancements de produits: pourquoi perd-on la tête?
La vie numérique avec François Charron / Cogeco Média

Files d’attente interminables, impatience généralisée et même des éclats de violence. Voilà ce qui entoure trop souvent la mise en vente de certains objets et cela ne cesse de frapper l'imaginaire.

Qu'est-ce qui pousse les consommateurs à basculer ainsi dans une forme de frénésie collective pour du simple matériel?

Écoutez le chroniqueur François Charron aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il décortique les mécanismes psychologiques et marketing derrière cette obsession de la nouveauté, citant en exemple le chaos mondial récent causé par la sortie d'une montre Swatch en édition limitée.

Cet engouement, nourri par les réseaux sociaux, crée un puissant désir d'acquérir un «objet culte» avant les autres.

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