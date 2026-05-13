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Nouvelle réglementation au Royaume-Uni

Cuire un homard vivant, est-ce de la cruauté animale?

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Entendu dans

Radio textos

le 13 mai 2026 11:41

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Nicolas Duvernois
Nicolas Duvernois
Cuire un homard vivant, est-ce de la cruauté animale?
Affaires et société avec Nicolas Duvernois / Cogeco Média

Le Royaume-Uni a adopté une réglementation afin d'interdire le fait de bouillir vivant le homard, puisque ce crustacé serait en mesure de ressentir la douleur, selon de récentes études.

Selon vous, s'agit-il de cruauté animale? Débat utile ou futile? 

Nicolas Duvernois donne son avis à ce sujet.

Écoutez Nicolas Duvernois, président-directeur général de Duvernois Esprits créatifs, en discuter, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Une réglementation, c'est du temps et c'est de l'argent. Dans un pays développé comme l'Angleterre, c'est des comités, des études, du temps, c'est de l'argent pour la souffrance du homard [...] On parle bel et bien du crustacé, du homard. On est tellement rendu une société où des symboliques et combats inutiles prennent la place de l'essentiel.»

Nicolas Duvernois

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