Nouvelle réglementation au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a adopté une réglementation afin d'interdire le fait de bouillir vivant le homard, puisque ce crustacé serait en mesure de ressentir la douleur, selon de récentes études.

Selon vous, s'agit-il de cruauté animale? Débat utile ou futile?

Nicolas Duvernois donne son avis à ce sujet.

Écoutez Nicolas Duvernois, président-directeur général de Duvernois Esprits créatifs, en discuter, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.