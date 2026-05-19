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Son compressé, hyperstimulation et neurosciences

Pourquoi les publicités télévisées nous agressent-elles autant le cerveau?

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 19 mai 2026 11:16

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Pourquoi les publicités télévisées nous agressent-elles autant le cerveau?
Les publicités télévisées utilisent souvent la compression sonore, des couleurs saturées (rouge, jaune, orange) et un rythme visuel élevé (20-30 coupes/15 secondes) pour capter l’attention, ce qui peut les rendre agressantes. / Proxima Studio/ Adobe Stock

Inspirée par le ras-le-bol d'une auditrice face à une publicité trop répétitive et agressive, la journaliste scientifique Andréanne Théberge décortique les mécanismes invisibles du marketing.

Du volume compressé qui crée un véritable «mur de sons» à l’hyperstimulation visuelle par un montage ultra-rapide, tout est calculé pour capter notre attention de force.

La manipulation ne s’arrête pas à l’écran: elle s'infiltre dans nos magasins par des techniques olfactives et musicales redoutables, comme l'effet réconfortant de l'odeur du pain ou de la musique forte pour inhiber notre pensée rationnelle.

Écoutez Andréanne Théberge, journaliste scientifique, expliquer le tout mardi matin au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«Quand on regarde six fois la même publicité en dedans d'une heure, il y a un boost de mémorisation de 92%. C'est énorme. [...] C'est pour ça qu'on les voit souvent, les publicités.»

Andréanne Théberge

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