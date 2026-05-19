Son compressé, hyperstimulation et neurosciences

Inspirée par le ras-le-bol d'une auditrice face à une publicité trop répétitive et agressive, la journaliste scientifique Andréanne Théberge décortique les mécanismes invisibles du marketing.

Du volume compressé qui crée un véritable «mur de sons» à l’hyperstimulation visuelle par un montage ultra-rapide, tout est calculé pour capter notre attention de force.

La manipulation ne s’arrête pas à l’écran: elle s'infiltre dans nos magasins par des techniques olfactives et musicales redoutables, comme l'effet réconfortant de l'odeur du pain ou de la musique forte pour inhiber notre pensée rationnelle.

Écoutez Andréanne Théberge, journaliste scientifique, expliquer le tout mardi matin au micro de Marie-Eve Tremblay.