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Transfert de l'Italie au Québec

Extradition de Dave Turmel: «Les juges auraient commis une erreur»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 16 mai 2026 09:10

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Nicole Gibeault
Nicole Gibeault
Extradition de Dave Turmel: «Les juges auraient commis une erreur»
Nicole Gibeault / Cogeco Média

Alors que l'extradition du criminel Dave «Pic» Turmel a été avortée, une erreur des juges serait en cause, explique l'ancienne juge Nicole Gilbeault.

La sécurité de l'opération serait difficilement assurée pour le transférer de l'Italie au Québec, mais sa sécurité n'est pas non plus particulièrement assurée de l'autre côté de l'Atlantique.

Ses avocats plaident par ailleurs pour qu'il demeure en Italie.

Écoutez Nicole Gibeault, ex-juge, parler de cette décision controversée, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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