Transfert de l'Italie au Québec

Alors que l'extradition du criminel Dave «Pic» Turmel a été avortée, une erreur des juges serait en cause, explique l'ancienne juge Nicole Gilbeault.

La sécurité de l'opération serait difficilement assurée pour le transférer de l'Italie au Québec, mais sa sécurité n'est pas non plus particulièrement assurée de l'autre côté de l'Atlantique.

Ses avocats plaident par ailleurs pour qu'il demeure en Italie.

Écoutez Nicole Gibeault, ex-juge, parler de cette décision controversée, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.