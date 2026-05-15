Le Boys club

L'équipe du Boys club accueil la nutritionniste et diététiste Myriam Beaudry pour démystifier les conseils alimentaires que l'on voit sur les réseaux sociaux.

Elle aborde la folie des protéines, les bonnes et mauvaises habitudes alimentaires et demande aux boys: qui gère la nourriture chez vous?

Écoutez la nutritionniste et diététiste, Myriam Beaudry, déconstruire les mythes alimentaires des réseaux sociaux vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay, lors du Boys club avec le chroniqueur sportifs Meeker Guerrier et l'humoriste Mathieu Gratton.

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