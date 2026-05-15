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Le Boys club

Tendances alimentaires sur les réseaux sociaux: les «croquettes pour hommes»

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Entendu dans

Radio textos

le 15 mai 2026 12:19

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Tendances alimentaires sur les réseaux sociaux: les «croquettes pour hommes»
Radio textos / Cogeco Média

L'équipe du Boys club accueil la nutritionniste et diététiste Myriam Beaudry pour démystifier les conseils alimentaires que l'on voit sur les réseaux sociaux.

Elle aborde la folie des protéines, les bonnes et mauvaises habitudes alimentaires et demande aux boys: qui gère la nourriture chez vous?

Écoutez la nutritionniste et diététiste, Myriam Beaudry, déconstruire les mythes alimentaires des réseaux sociaux vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay, lors du Boys club avec le chroniqueur sportifs Meeker Guerrier et l'humoriste Mathieu Gratton.

Autre sujet abordé en début de segment: 

  • Le club de hockey montréalais la Victoire est-il assez visible dans nos médias?

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