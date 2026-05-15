Sexe et société

Le printemps est là, mais pour plusieurs, le cœur n'est pas à la fête.

Marie-Eve Tremblay et la sexologue Sylvie Lavallée sondent le pouls des célibataires essoufflés par le «sport» du dating.

Entre les témoignages poignants de ceux qui se sentent «passés date» à 50 ans et les craintes légitimes face aux arnaques amoureuses, elles explorent la psychologie de la rencontre.

L'experte rappelle l'importance de soigner ses plaies avant de plonger dans le «catalogue» des applications et nous conseille sur la gestion du fameux «masque social».

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, expliquer le tout vendredi au micro de Marie-Eve Tremblay.