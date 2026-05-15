 Aller au contenu
Sexe et société

Dating et fatigue: pourquoi chercher l’amour devient si épuisant?

par 98.5

0:00
26:07

Entendu dans

Radio textos

le 15 mai 2026 11:03

Avec

Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Dating et fatigue: pourquoi chercher l’amour devient si épuisant?
Sylvie Lavallée / Cogeco Média

Le printemps est là, mais pour plusieurs, le cœur n'est pas à la fête.

Marie-Eve Tremblay et la sexologue Sylvie Lavallée sondent le pouls des célibataires essoufflés par le «sport» du dating.

Entre les témoignages poignants de ceux qui se sentent «passés date» à 50 ans et les craintes légitimes face aux arnaques amoureuses, elles explorent la psychologie de la rencontre.

L'experte rappelle l'importance de soigner ses plaies avant de plonger dans le «catalogue» des applications et nous conseille sur la gestion du fameux «masque social». 

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, expliquer le tout vendredi au micro de Marie-Eve Tremblay. 

Vous aimerez aussi

Un mois sans Internet: l'expérience d'un journaliste d'Urbania
Lagacé le matin
Un mois sans Internet: l'expérience d'un journaliste d'Urbania
0:00
13:52
La Caisse: «Le REM est déjà rentable» -Charles Emond
Lagacé le matin
La Caisse: «Le REM est déjà rentable» -Charles Emond
0:00
9:34
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Cartes-cadeaux Starbucks: votre argent est-il pris en otage?
Rattrapage
Vers un recours collectif
Cartes-cadeaux Starbucks: votre argent est-il pris en otage?
Mélissa Désormeaux-Poulin: «Jouer, c'est devenu une drogue»
Rattrapage
Lâcher-prise et vulnérabilité
Mélissa Désormeaux-Poulin: «Jouer, c'est devenu une drogue»
Les secrets du vestiaire du Tricolore, selon Kevin Raphael
Rattrapage
Canadiens de Montréal
En marge des séries
Les secrets du vestiaire du Tricolore, selon Kevin Raphael
Vols à l’étalage: les malfaiteurs ne se cachent même plus…
Rattrapage
Les honnêtes citoyens paient pour les voleurs
Vols à l’étalage: les malfaiteurs ne se cachent même plus…
L’entrée de «faque» au dictionnaire: explication de Guy Bertrand
Rattrapage
Débat linguistique
L’entrée de «faque» au dictionnaire: explication de Guy Bertrand
Cuire un homard vivant, est-ce de la cruauté animale?
Rattrapage
Nouvelle réglementation au Royaume-Uni
Cuire un homard vivant, est-ce de la cruauté animale?
Sécurité routière: ne faites pas d’erreur avec vos pneus d'été
Rattrapage
S'adapter aux saisons
Sécurité routière: ne faites pas d’erreur avec vos pneus d'été
Prix des matériaux: pouvez-vous vous permettre de rénover votre maison?
Rattrapage
Hausse des coûts
Prix des matériaux: pouvez-vous vous permettre de rénover votre maison?
IA et tricherie au cégep: «On part en peur», selon François Charron
Rattrapage
Les élèves dissimulent-ils leur cellulaire?
IA et tricherie au cégep: «On part en peur», selon François Charron
Accident mortel en scooter: le cri du cœur d’un père endeuillé
Rattrapage
Est-ce trop dangereux pour les ados?
Accident mortel en scooter: le cri du cœur d’un père endeuillé
«Le bruit des fans aide vraiment les Canadiens sur la glace»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Recherches scientifiques
«Le bruit des fans aide vraiment les Canadiens sur la glace»
«Je suis incapable de prendre pour le Canadien»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le «Grinch» de Québec sort ses griffes
«Je suis incapable de prendre pour le Canadien»
Documents déclassifiés sur les ovnis: «C’est du grand n’importe quoi»
Rattrapage
L'avis de l'expert du paranormal Christian Page
Documents déclassifiés sur les ovnis: «C’est du grand n’importe quoi»
Versions génériques d'Ozempic: «C'est pas conçu pour une perte de poids rapide»
Rattrapage
Des experts s'inquiètent
Versions génériques d'Ozempic: «C'est pas conçu pour une perte de poids rapide»