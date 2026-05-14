Les honnêtes citoyens paient pour les voleurs

Le vol à l'étalage explose au Québec avec une hausse fulgurante de 66% en cinq ans.

Marie-Eve Tremblay et ses invités plongent au cœur d'une crise où le crime organisé côtoie le «vol de désespoir».

Entre les réseaux structurés qui repartent avec des paniers à 1 200$ et les clients ordinaires qui grugent les profits aux caisses libre-service, les épiciers tirent la sonnette d'alarme.

Devant des marges de profit minimes et une impunité croissante, découvrez pourquoi votre facture alimentaire continue de grimper à cause de ce phénomène devenu, pour certains, presque normal.

Écoutez Jean Martin, président de l’Association des marchands IGA, le spécialiste agroalimentaire Sylvain Charlebois et Michel Rochette, président du Conseil canadien commerce détail (QC), jeudi matin au micro de Marie-Eve Tremblay.