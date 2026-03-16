Alors que le conflit au Moyen-Orient entre dans sa troisième semaine, l'analyste Jean-François Lépine dresse un bilan sombre de la stratégie américaine et israélienne.

Malgré des bombardements intensifs, le régime iranien fait preuve d'une résilience qui ébranle désormais l'économie mondiale, causant une hausse vertigineuse du prix du baril de pétrole et des menaces sur la chaîne de production agricole.

Pendant ce temps, Donald Trump implore l'aide de l'OTAN, une volte-face qui ne manque pas de faire réagir.

Écoutez Jean-François Lépine expliquer le tout, lundi, lors de sa chronique sur les affaires internationales à Lagacé le matin.