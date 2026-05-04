La trêve fragile conclue le 8 avril entre les États-Unis et l’Iran semble avoir été de courte durée alors que les tensions entre les deux pays s’intensifient.

À la suite du lancement de l’opération américaine «Projet Liberté» par le président Donald Trump dans le but d'escorter les navires américains dans le détroit d’Ormuz, Téhéran a riposté en ciblant plusieurs navires, notamment de flottes appartenant à la Corée du Nord.

Les États-Unis affirment pour leur part avoir coulé sept bateaux appartenant à l'Iran dans le détroit, une information démentie par les forces iraniennes.

Comment ces tensions évolueront-elles?

Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.